Евгений Пригожин мертв? Что известно

CentralAsia (CA) - В среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился в воздухе на части. Борт связан с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа — трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя «Вагнера» пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники. Сам Пригожин, путешествуя, использовал двойников и летал пассажиром с паспортами на другие имена. Об этом пишет «Би-Би-Си».

О гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе вечером в среду сообщил близкий к руководству ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone. «Герой России, настоящий патриот своей Родины — Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим!», — говорится в сообщении. Точно так же канал обвинил предателей России в гибели сооснователя ЧВК, первого командира наемников Дмитрия «Вагнера» Уткина, по позывному которого и названа компания.

«Царьград ТВ» со ссылкой на анонимный источник, а также телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что вместе с Пригожиным погиб и Уткин. О смерти Пригожина в катастрофе также пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник. Точно так же, ссылаясь на анонимного собеседника, о гибели Пригожина и Уткина сообщил Владимир Рогов, занимавший в назначенной Кремлём оккупационной администрации Запорожья должность члена главного совета.

Официально российские власти гибель Пригожина и Уткина, по состоянию на вечер среды, не подтвердили. В восемь вечера по Москве в Росавиации заявили, что Евгений Пригожин был в списке пассажиров потерпевшего крушение бизнес-джета. В 11 вечера в телеграм-канале ведомства опубликовали имена всех, кто должен был находиться на борту разбившегося самолета.

С Пригожиным, судя по манифесту, летел Уткин, а также Александр Тотмин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Валерий Чекалов, Николай Матусеев.

Пригожин, судя по этому сообщению Росавиации, летел со своими соратниками и партнерами — так, Чекалов был владельцем связанной с Пригожиным компании, претендовавшей на контракты на добычу газа и нефти в Сирии в 2017 году. В июле 2023 Минфин США внес в санкционные списки Чекалова (как человека, связанного с Пригожиным). Наемниками ЧВК «Вагнер» в этой же базе значатся Евгений Макарян и Александр Тотмин. Самолетом управляли командир Алексей Левшин и второй пилот Рустам Каримов. В салоне работала бортпроводница Кристина Распопова.

Потерпевший крушение Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 связывали с Пригожиным в СМИ, самолет фиксировали в местах, куда, как было известно публично, прилетал основатель ЧВК «Вагнер». В 2019 году Минфин США ввел санкции в отношении этого самолета, тогда тот еще носил бортовой номер M-SAAN.

Картина катастрофы

Сервис Flightradar24, отслеживающий полеты самолетов по сигналам транспондеров, регистрировал полет Embraer Legacy 600 с 17:59 по Москве до 18:11. Судя по траектории полета, которую показал Flightradar24, самолет включил транспондер уже в воздухе. Для бизнес-джетов это обычная практика. В момент включения передатчика борт находился на высоте 3,7 километра в районе подмосковного Зеленограда и летел со скоростью 585 километров в час, набирая высоту и ускоряясь.

В течение всего полета, зарегистрированного Flightradar24, самолет набирал высоту и увеличивал скорость. Вероятно, он поднимался «на эшелон», то есть набирал высоту, на которой должен был продолжить полет к месту назначения. В районе деревни Шернево транспондер перестал посылать сигнал. В этот момент самолет продолжал набирать высоту — транспондер отключился во время полета, на траектории снижения не видно. Это означает, что прибор либо был выключен, либо перестал работать по другим причинам.

Первые сообщения о падении самолета в Тверской области появились в около 19:20 по московскому времени. Телеграм-канал 112 сначала сообщил о падении военного самолета, Readovka в 19:29 опубликовала видео падения, также утверждая, что катастрофу потерпел военный борт.

Судя по видео очевидцев катастрофы, самолет развалился в воздухе, на записи видно падение отдельных обломков. Бизнес-джет падал в плоском штопоре — судно, лишившееся правой плоскости крыла, снижалось по крутой нисходящей спирали, пока не врезалось в землю почти под прямым углом. На других видео виден пожар на месте падения самолета, его обломки и тела погибших. Очевидцы, заснявшие падение, утверждают, что слышали два взрыва.

Embraer рухнул в районе Бологого в полутора километрах от деревни Куженкино. Местный житель рассказал Би-би-си на условиях анонимности, что к вечеру среды полиция перегородила подъезды к месту падения самолета.

«Сейчас темно, но работают под прожекторами», — уточнил собеседник Би-би-си. Ближайшее жилье к месту падения — это ферма. «От фермы метрах в 200 упал самолет, никакие постройки не повредил, в чистом поле упал рядом с лесом», — рассказал анонимный очевидец.

На первых видео люди снимали обломки с близкого расстояния, другие местные жители поделились с Би-би-си фотографиями места катастрофы. На одной из них компания из трех человек рассматривает кусок хвостового оперения самолета, который упал в отдалении от основных обломков.

Росавиация уже в девять вечера по Москве отчиталась о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы. Самолет, по данным Росавиации, принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках. Агентство также сообщило, что Embraer совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, на его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа (экипаж Embraer Legacy 600 — два пилота и один бортпроводник).

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) — по этой статье СКР возбуждает дела после любой авиакатастрофы.

Шесть собеседников Би-би-си в ЧВК «Вагнер» в том или ином виде подтверждают гибель Пригожина. «Я думаю, братан, что это конец, других слов у меня просто нет, это конец», — резюмировал один из вагнеровцев в разговоре с корреспондентом.