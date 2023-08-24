«Аль-Джазира»: телефон Пригожина найден на месте крушения его бизнес-джета

Одна из последних фотографий Пригожина

CentralAsia (CA) - Телефон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был найден рядом с одним из тел на месте крушения его бизнес-джета Embraer Legacy в Тульской области. Однако тело господина Пригожина пока не идентифицировано. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на политический источник в ЧВК «Вагнер». Сообщение опубликовано в Твиттере.

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех 10 погибших, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Росавиация публиковала списки пассажиров самолетов, среди них были господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Официально их смерть пока не подтвердили.