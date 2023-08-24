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Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer

CentralAsia (CA) -  Росавиация обнародовала полный список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer, который разбился в Тверской области. Среди них — основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин и командир компании Дмитрий Уткин.

Пассажиры:

Евгений Пригожин (Evgeniy Prigozhin);

Дмитрий Уткин (Dmitriy Utkin);

Сергей Пропустин (Sergey Propustin)

Евгений Макарян (Evgeniy Makaryan);

Александр Тотмин (Aleksandr Totmin);

Валерий Чекалов (Valeriy Chekalov);

Николай Матусеев (Nikolay Matuseev).

Члены экипажа:

командир Алексей Левшин (Aleksei Levshin);

второй пилот Рустам Каримов (Rustam Karimov);

бортпроводник Кристина Распопова (Kristina Raspopova).

Ранее МЧС России сообщило, что все находившиеся на борту самолета погибли. По данным «Интерфакса», останки всех 10 погибших найдены. Поисковая операция на месте крушения завершена, сообщил агентству источник в экстренных службах.

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