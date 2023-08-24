Байден о Пригожине: не знаю точно, что произошло, но я не удивлен

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден сказал, отвечая на вопрос журналистов о крушении самолета Евгения Пригожина, что он не знает точно, что произошло, но не удивлен.

«Но я не удивлен. В России мало что происходит такого, за чем не стоял бы Путин. Но у меня недостаточно информации, чтобы знать ответ», — передает слова Байдена агентство Reuter.

Агентство напоминает, что Байден и глава ЦРУ в июле говорили прессе о Пригожине и, хоть и не вполне серьезно, высказывались в том духе, что ему после попытки мятежа 23 июня надо быть очень осторожным.

«Я бы на его месте внимательно следил за тем, что я ем. Я бы следил за меню, — сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё. — Но — шутки в сторону — я думаю, никто из нас не знает, что ждет Пригожина в будущем в России».

Неделю спустя директор ЦРУ Уильям Бёрнс сказал на эту тему: «Я думаю, что Путин обычно считает, что месть — это блюдо, которое подают холодным».