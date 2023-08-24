В Монголии состоялось 20-е совещание специалистов по гусям. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 20-е заседание группы специалистов по гусям Wetlands International и Комиссии МСОП по выживанию видов (GSG) состоялось в Монголии 16-18 августа 2023 года.

Более 100 специалистов по гусям из 14 стран приняли участие в совещании с целью укрепления сотрудничества в изучении и сохранении различных видов гусей на пролетном пути Восточная Азия/Австралазия.

Встреча группы специалистов по гусям, которая проводится ежегодно с 1995 года, была организована совместно Министерством окружающей среды и туризма Монголии, Институтом биологии Монгольской академии наук, Университетом штата Оклахома и Центром науки и охраны дикой природы Монголии.

Участники обсудили и обменялись мнениями об исследовательских и природоохранных работах, связанных с биологией дикой природы и экологией гусей и других водоплавающих птиц Северного полушария, уделяя особое внимание болезням, экологии размножения, передвижению и миграции, поведению, распространению, численности, динамике популяций, экофизиология и управление водоплавающими птицами.

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