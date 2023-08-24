Индийский космический аппарат совершил посадку на Луне

CentralAsia (CA) - Модуль «Викрам» с лунным ровером успешно совершил посадку в районе южного полюса Луны.

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» совершил мягкую посадку на Луне через три дня после крушения российского аппарата.

Информацию подтвердила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Индийской миссии впервые в истории удалось прилуниться вблизи малоизученного южного полюса спутника Земли. По мнению учёных, в этой районе могут содержаться крупные запасы замерзшей воды и ценных элементов.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал посадку аппарата «историческим днём».

С момента запуска 14 июля самой большой и тяжёлой индийской ракеты-носителя LVM3 с автоматической станцией «Чандраян-3» прошло 40 дней.

Как следует из порядкового номера корабля, это уже третья миссия индийской программы изучения естественного спутника Земли. Космический зонд «Чандраян-1» был запущен в 2008 году для составления трёхмерной карты поверхности Луны.

В 2019 году в рамках миссии «Чандраян-2» было запланировано прилунение посадочного модуля, но связь с аппаратом была потеряна.