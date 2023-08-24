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Эмомали Рахмон посетит Казахстан с визитом

CentralAsia (KZ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25-26 августа посетит Казахстан с рабочим визитом. Об этом сообщает Акорда.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.

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