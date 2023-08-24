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Кабмин Монголии принял постановление о мерах по диверсификации и развитию средних школ

CentralAsia (MNG) -  Средние школы, входящие в состав шести государственных университетов, будут воссозданы на базе филиалов в Улан-Баторе и местных районах.

Правительство приняло постановление о мерах по диверсификации и развитию средних школ по отдельным направлениям, уточнению статуса общеуниверситетских средних школ, их реорганизации, снижению учебной нагрузки, увеличению доступность.

Согласно постановлению, средние школы, входящие в состав шести государственных университетов, будут реорганизованы на основе филиалов в Улан-Баторе и на местах, а также будут реализованы политика и мероприятия по укреплению системы гимназий или средних школ путем реализации комплексных мер.

Таким образом:

  • Статус средних школ при государственных университетах станет определенным.
  • В средних школах, входящих в состав некоторых государственных университетов, будут созданы образовательные сервисы, отвечающие потребностям учащихся с углубленным естественнонаучным содержанием.
  • Появится возможность подготовки граждан, обладающих научными знаниями и желанием проводить исследования, отвечающих основным требованиям подготовки инженеров, преподавателей и других специалистов, обладающих знаниями и навыками в области естественных наук, необходимыми для экономических приоритетов страны.
  • Для поступления в вуз или колледж появится возможность засчитывать содержание, полученное в средней специальной школе. В связи с вышеуказанным решением министру образования и науки Л.Энх-Амгалану поручено принять комплексные меры по комплектованию и совершенствованию педагогических кадров, обеспечению преподавателей и сотрудников рабочими местами и их ротации, разработке программ средних школ при университетах. в соответствии с международными стандартами и создать поэтапную систему программ среднего и высшего образования.
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