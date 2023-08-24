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Система учреждений технического и профессионального образования Монголии будет обновлена

CentralAsia (MNG) -  Система учреждений технического и профессионального образования Монголии будет обновлена

В стадии принятия находится постановление Правительства о мерах, которые необходимо принять в отношении некоторых государственных высших учебных заведений, а также учреждений технического и профессионального образования.

Это:

  • Улучшить качество управления и обучения в местных профессиональных и политехнических колледжах.
  • Поэтапно перевести студентов некоторых основных профессиональных программ вузов в сельскую местность по совместной программе.
  • Осуществление сотрудничества в сфере обучения, научных исследований и производственных стажировок с филиалами местных политехнических колледжей и университетов.
  • Внедрение системы компенсации кредитных часов при продолжении обучения в вузе студентов сельскохозяйственных и инженерных программ политехнических колледжей.
  • Создание сельскохозяйственной междисциплинарной базы стажировок для технического, профессионального и высшего образования.
  • Предполагается, что это приведет к увеличению возможностей изучения ведущих направлений в сельской местности.
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