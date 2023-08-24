В Монголии создаст Национальный совет по образованию

CentralAsia (MNG) - Кабмин на очередном заседании 23 августа 2023 года принял следующее решение:

Создать Национальный совет по образованию.

С созданием данного Совета создаются условия для устойчивой реализации коллективной подотчетной политики в области образования, обеспечивающей участие государства и общественности, устойчивой реализации образовательной политики совместной ответственности, реализации государственно-частного партнерства и межотраслевой координации, реализации прав и свобод человека, а также внедрение содержания обучения, программ, планов и учебников, которые ценят демократическую и гуманистическую этику.

Председателем этого Совета будет Премьер-министр Монголии.

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