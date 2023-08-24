Монголия реализует «Национальный супермаркет программного обеспечения — Mindgolia»

CentralAsia (MNG) - Услуги в области информационных технологий будут оказываться частным сектором и неправительственными организациями.

Утверждено Постановление «О мерах по реализации услуг информационных технологий частным сектором и неправительственными организациями».

Министру цифрового развития и связи поручено утвердить и реализовать критерии размещения продуктов и услуг в системе «Национальный супермаркет программного обеспечения» /Mindgolia/, а министру финансов – создать условия для закупок из системы, а также согласовывать с цифровой системой закупок, указанной в Законе о закупках товаров, работ и услуг за счет фондов государственного и местного имущества.

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