МВД и КНБ Казахстана провели спецоперацию в Астане и Караганде. Задержаны 28 человек

CentralAsia (KZ) - 23 августа МВД совместно с КНБ при координации прокуратуры на территории городов Астана и Караганда проведена широкомасштабная спецоперация в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области, пишет МВД Казахстана.

В ходе комплекса оперативных мероприятий установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок.

Предполагаемый «киллер» группировки, совершивший данное покушение, задержан на территории соседнего государства, говорится в сообщении. О каком соседнем государстве идет речь, МВД Казахстана не уточняет.

Проведено 70 обысковых мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято: 9 единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства.

В полицию доставлено 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы, сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

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