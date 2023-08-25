Мир смотрит на Индию в плане глобального экономического роста, страна превратила вызовы в возможности, - президент Индии Мурму

CentralAsia (CA) - Отметив, что мир возлагает надежды на Индию в плане глобального экономического роста, президент страны Драупади Мурму заявила в понедельник, что правительство смогло хорошо ориентироваться в бурных водах, и страна превратила проблемы в возможности, зафиксировав высокий рост ВВП.

Обращаясь к нации накануне 77-го дня независимости, она сказала, что правительству удалось защитить простых людей от высокой инфляции, а также обеспечить более широкую защиту бедных.

Президент сказала, что нация добивается больших успехов на всех фронтах.

«Экономика Индии доказала свою устойчивость не только в неспокойные времена, но и является маяком надежды для других. Мировая экономика переживает непростой этап, поскольку за пандемией последовали международные события, которые усилили атмосферу неопределенности. Тем не менее, правительство смогло очень хорошо ориентироваться в бурных водах. Индия превратила проблемы в возможности и зафиксировала высокий рост ВВП. Наши фермеры из Аннадаты внесли значительный вклад в наш экономический рост. Нация чувствует себя в долгу перед ними», - сказала она.

«Инфляция на глобальном уровне остается поводом для беспокойства. Но в Индии правительству и Резервному банку удалось сдержать его. Правительству удалось защитить простых людей от высокой инфляции, одновременно предоставляя более широкие гарантии безопасности бедным. Мир возлагает надежды на Индию в плане глобального экономического роста», - добавила она.

Президент сказал, что продолжающийся экономический прогресс обусловлен двуединой стратегией. «С одной стороны, существует устойчивый толчок к высвобождению предпринимательских сил путем упрощения ведения бизнеса и создания рабочих мест. С другой стороны, в различных областях были предприняты активные и расширенные инициативы в области социального обеспечения нуждающихся. Уделение приоритетного внимания обездоленным остается в центре нашей политики и действий, которые за последнее десятилетие вывели большое число людей из нищеты. Аналогичным образом, существуют конкретные программы, направленные на улучшение условий жизни племен и поощрение их присоединиться к движению вперед. Я обращаюсь к нашим братьям и сестрам по племени с призывом обогатить свои традиции, принимая современность», - сказала она.

Президент сказал, что наряду с экономическим ростом вопросам человеческого развития также придается первостепенное значение.

«Будучи также учителем, я понял, что образование — это величайший инструмент расширения социальных прав и возможностей. Национальная политика в области образования на 2020 год начала приносить свои плоды. Из моего общения со студентами, а также с преподавателями различных уровней я делаю вывод, что процесс обучения стал более гибким. Дальновидная политика, направленная на объединение древних ценностей с современными навыками, с годами приведет к беспрецедентным изменениям в секторе образования, что приведет к великой трансформации нации. Экономический прогресс Индии основан на мечтах ее народа, особенно молодого поколения, перед которым открылись безграничные возможности. Начиная с стартапов и заканчивая спортом, наша молодежь открыла для себя новые горизонты совершенства», - сказала она.

«Устремления новой Индии имеют бесконечные масштабы. Индийская организация космических исследований продолжает покорять новые высоты и устанавливать более высокие стандарты качества. В этом году ISRO запустила «Чандраян-3», и его спускаемый аппарат под названием «Викрам» и марсоход под названием «Прагьян» должны приземлиться на Луну в ближайшие несколько дней. Это будет момент гордости для всех нас, и я с нетерпением жду его. Но полет на Луну — это всего лишь ступенька для наших будущих космических программ. Мы должны идти далеко вперед», - добавила она.

Говоря о проблеме изменения климата, она сказала, что за последние годы страна столкнулась с многочисленными экстремальными погодными явлениями.

«Некоторые районы Индии столкнулись с чрезвычайными наводнениями. В то же время есть места, столкнувшиеся с засухой. Эти события также связывают с феноменом глобального потепления», - сказала она.

Президент также сказал, что ценности и образ жизни племенных общин, которые живут очень близко к природе и в гармонии с ней, дают бесценные уроки для действий в области изменения климата.

«Экстремальные погодные явления влияют на всех. Но их воздействие гораздо серьезнее для бедных и маргинализированных слоев населения. Города и холмистые местности особенно нуждаются в повышении устойчивости. Более важный момент здесь заключается в том, что культура жадности уводит мир от природы. Теперь мы осознаем острую необходимость вернуться к нашим корням. Я знаю, что до сих пор существует много племенных общин, которые живут очень близко к природе и в гармонии с ней. Их ценности и образ жизни дают бесценные уроки для борьбы с изменением климата», - сказала она.

«Секрет выживания племенных общин на протяжении веков можно резюмировать одним словом. Это единственное слово — «Эмпатия». Они сопереживают всем собратьям-детям Матери-природы, как флоре, так и фауне. Однако иногда кажется, что мир страдает от дефицита эмпатии. Но история показывает, что такие периоды — всего лишь отклонения, а доброта — это наша фундаментальная природа. По моему опыту, женщины в большей степени обладают эмпатией, и они указывают путь, когда человечество сбивается с пути», - добавила она.

Президент Мурму сказала, что празднование Дня независимости напоминает ей о днях ее детства. «Мы не могли сдержать своего волнения от участия в праздновании Дня независимости в нашей деревенской школе. Когда был поднят триколор, мы почувствовали, как через нас прошла наэлектризованная энергия. С сердцами, полными патриотической гордости, мы отдали честь национальному флагу и спели национальный гимн. Были розданы сладости и спеты патриотические песни, которые звучали в наших головах в течение многих дней. Мне повезло, что у меня была возможность заново пережить этот опыт, когда я стала школьной учительницей», - сказала она.

Она сказала, что превыше всего есть одна идентичность — каждый является гражданином Индии.

«То, что мы празднуем в День независимости, — это тот факт, что мы являемся частью великой демократии. У каждого из нас много идентичностей — помимо касты, вероисповедания, языка и региона, мы также отождествляемся с нашими семьями и профессиями, — но есть одна идентичность, которая превыше всего. Такова наша идентичность как граждан Индии. Каждый из нас является равноправным гражданином; у каждого из нас есть равные возможности, равные права и равные обязанности на этой земле», - сказала она.

«Индия — мать демократии, и с древних времен у нас были демократические институты, функционирующие на низовом уровне. Но долгие годы колониального правления стерли их с лица земли. 15 августа 1947 года нация проснулась для нового рассвета. Мы не только завоевали свободу от иностранного правления, но и свободу переписать свою судьбу», - сказала она.

Президент Мурму также сказала, что яркий пример Индии — «истина и ненасилие» — успешно использовался во многих политических битвах по всему миру.

«С обретением нашей независимостью началась эпоха ухода иностранных правителей из многих колоний, и колониализм приблизился к своему концу. Что особенного в нашей борьбе за свободу, так это не только тот факт, что ее цель была достигнута, но и то, как она велась. Под руководством Махатмы Ганди и плеяды выдающихся дальновидных лидеров наше национальное движение было вдохновлено уникальным набором идеалов. Ганди и другие вновь зажгли душу Индии и помогли нации заново открыть свои цивилизационные ценности. Следуя блестящему примеру Индии, «правда и ненасилие», краеугольный камень нашего сопротивления, успешно использовались во многих политических битвах по всему миру», - сказала президент.

Она напомнила о жертвах борцов за свободу.

«Накануне Дня независимости я присоединяюсь к своим согражданам в том, чтобы отдать дань признательности известным и неизвестным борцам за свободу, чьи жертвы позволили Индии вернуть себе принадлежащее ей по праву место в сообществе наций. Великие женщины-борцы за свободу, такие как Матангини Хазра и Канаклата Баруах, отдали свои жизни за Бхарат-Мату. Маа Кастурба на каждом шагу соответствовала Отцу нации Махатме Ганди на трудном пути Сатьяграхи. Многие великие женщины-лидеры, такие как Сароджини Найду, Амму Сваминатан, Рама Деви, Аруна Асаф-Али и Сучета Криплани, задали вдохновляющие идеалы для всех будущих поколений женщин — уверенно служить нации и обществу.

«Сегодня женщины вносят значительный вклад во все сферы развития и обслуживания страны и укрепляют национальную гордость. Сегодня наши женщины заняли свое особое место во многих областях, в которых их участие было немыслимо несколько десятилетий назад. Я рад отметить, что расширению экономических прав и возможностей женщин в нашей стране уделяется особое внимание. Расширение экономических прав и возможностей укрепляет положение женщин в семье и обществе. Я призываю всех сограждан уделять приоритетное внимание расширению прав и возможностей женщин. Я хотел бы, чтобы наши сестры и дочери мужественно преодолевали трудности и двигались вперед по жизни. Развитие женщин было одним из идеалов нашей борьбы за свободу», - сказала она.

Говоря о председательстве Индии в G20, она сказала, что, поскольку G-20 представляет две трети населения земного шара, это уникальная возможность помочь сформировать глобальный дискурс в правильном направлении.

«Председательствуя в G-20, Индия может подтолкнуть процесс принятия решений в области торговли и финансов к справедливому прогрессу. Помимо торговли и финансов, на повестке дня также стоят вопросы человеческого развития. Существует множество глобальных проблем, которые касаются всего человечества и не ограничены географическими границами. Я уверена, что благодаря доказанному лидерству Индии в решении глобальных проблем государства-члены смогут продвигать эффективные действия на этих фронтах.

Что примечательно в председательстве Индии в G-20, так это то, как эта дипломатическая деятельность была доведена до широких масс. Была проведена первая в своем роде кампания по поощрению участия людей. Приятно видеть, например, как учащиеся с энтузиазмом участвуют в различных конкурсах, организуемых в школах и колледжах, затрагивающих темы G-20. Все граждане с энтузиазмом относятся к мероприятиям, связанным с G-20», - добавила она.