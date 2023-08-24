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В Индии в результате обрушения моста погибли 26 человек
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CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 26 человек погибли и еще несколько считаются пропавшими без вести после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии, пишет Би-би-си.

Число жертв уточняется. По данным строительной компании, на обрушившемся участке в момент трагедии находились около 40 рабочих.

Инцидент произошел недалеко от города Сайранг в штате Мизорам.

На месте работают спасатели, им помогают жители близлежащих деревень.

Причина обрушения моста пока не ясна. Государственное железнодорожное управление начало расследование инцидента.

«Пострадавшим оказывается вся возможная помощь», - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Семьям погибших правительство намерено выплатить по 200 тысяч рупий (2400 долларов).

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