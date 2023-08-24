В Индии в результате обрушения моста погибли 26 человек

- Азия и мир, происшествия
- 16:49, 24 августа 2023
- Просмотров: 1142 Кыргызча
|Предыстория: Япония начала сброс воды в океан с АЭС «Фукусима-1»
CentralAsia (CA) - По меньшей мере 26 человек погибли и еще несколько считаются пропавшими без вести после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии, пишет Би-би-си.
Число жертв уточняется. По данным строительной компании, на обрушившемся участке в момент трагедии находились около 40 рабочих.
Инцидент произошел недалеко от города Сайранг в штате Мизорам.
На месте работают спасатели, им помогают жители близлежащих деревень.
Причина обрушения моста пока не ясна. Государственное железнодорожное управление начало расследование инцидента.
«Пострадавшим оказывается вся возможная помощь», - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Семьям погибших правительство намерено выплатить по 200 тысяч рупий (2400 долларов).