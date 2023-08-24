Лента.ру: В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?

CentralAsia (CA) - Не менее чем в десяти регионах в разных частях России в последние дни начались перебои с поставками бензина и дизельного топлива, пишет Лента.ру.

Сигналы идут из Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Хабаровского края, республик Крым и Калмыкия. В ряде случаев региональные и местные власти признают проблему. Так, еще неделю назад министерство экономики и торговли Калмыкии подтвердило, что на заправках в столице региона Элисте возник дефицит бензина.

Ситуация усугубляется тем, что трудности с дизельным топливом фиксируются и в сельскохозяйственных регионах, что может сказаться на уборке урожая и севе озимых. При этом властям приходится следить не только за наличием топлива, но и за его доступностью, ведь резкий рост цен также скажется на способности аграриев проводить работы.

И. о. министра экономики и торговли Калмыкии Андрей Чиджиев говорит следующее: «В городе Элисте наблюдаются перебои с отпуском бензина. Мы принимаем меры для урегулирования ситуации, в том числе обратились к компаниям-производителям топлива с целью обеспечения непрерывной поставки на их автозаправочные станции и местные АЗС».

Параллельно в стране продолжается повышение биржевых цен на топливо. Рекорды в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) переписываются ежедневно, по некоторым категориям рост наблюдался в течение десяти дней подряд.

Виноваты туристы?

Чиновники, участники рынка и эксперты расходятся во мнении, что послужило причиной возникших затруднений. На юге России жалуются на туристический сезон, из-за которого отдыхающие на личном автотранспорте создают повышенный спрос на топливо, и аграриев.

Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев пишет, что причиной увеличения потребления моторного топлива стало повышение потребности аграриев и отдыхающих, следующих на море на собственном автотранспорте.

К большому количеству желающих провести отпуск на море отсылают и в правительстве. Так, представитель Минэнерго списал перебои с бензином на высокую загруженность железных дорог, которая связана с увеличением числа пассажирских поездов.

Это мнение частично подтверждает генеральный директор ООО «Мосрегионгаз» (сеть, работающая в Крыму) Герман Колотов. Он утверждает, что доставка топлива грузополучателям по железной дороге стала идти гораздо дольше.

Генеральный директор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов говорит, что поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит.

По данным «Известий», в конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге в России выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, а в пути находится до трети товарного бензина. При этом издание указывало, что на сроки влияет не только туристический сезон, но и рост средней дальности грузоперевозок, возникший из-за санкций.

В РЖД причастность к проблеме отрицают

Однако в РЖД полностью опровергают связь дефицита и перегруженности линий. В компании указывают, что планы погрузки не меняли и под пассажирские поезда не подстраивались.

Представитель РЖД говорит, что планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями. Компания принимает все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке.

При этом представитель перевозчика напомнил, что нефтепродукты в Самарскую и Рязанскую области доставляют автомобильным транспортом, а не по железной дороге, то есть РЖД даже теоретически не может иметь отношение к сложностям в этом регионе. Что же касается южных областей, то там возникают проблемы с получателями груза.

В компании рассказали о длительном простое на станциях цистерн с топливом, сливать которое никто не торопится. По отдельным терминалам в Южном федеральном округе количество цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в десять раз. Из-за этого, во-первых, затруднено передвижение на станциях и участках между ними, а во-вторых, возникает дефицит пустых цистерн, которые можно использовать.

Проблема с производством

В Волгоградской и Астраханской областях нехватку топлива связывают с ремонтом на Астраханском газоперерабатывающем комплексе. Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский пообещал, что предприятие к концу месяца возобновит работу в полном объеме и проблемы с топливом исчезнут.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов подтверждает, что ремонты на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) могли сказаться на предложении топлива на рынке. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович напомнил, что плановые ремонты завершатся осенью, и тогда можно будет оценить влияние технических работ на ситуацию с доступностью бензина.

Впрочем, отметил эксперт, фактор технических работ не может быть основным. НПЗ останавливаются на профилактические ремонты каждый год, и в этих условиях поставщики должны были научиться работать. Поток туристов и потребности аграриев в августе также не выглядят какими-то чрезвычайными происшествиями.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал следующее: «Если бы дело было только в сезонных факторах, таких как сбор урожая, автомобильные путешествия или ремонты заводов, то все быстро бы решилось, и мы к этой теме больше не возвращались бы».

Демпферный механизм

По-настоящему новым обстоятельством стал радикальный пересмотр демпферного механизма, отвечающего за стабилизацию цен на топливо в России. Если бензин и дизель на заправках стоят дороже, чем на мировых рынках, то нефтяники увеличивают выплаты в бюджет. А если топливо оказывается дешевле, то поставщики получают компенсации.

Однако с сентября компенсации сокращаются в два раза. В правительстве объяснили, что эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Европу лишили механизм смысла, а уменьшение размера выплат принесет в бюджет дополнительно 30-50 миллиардов рублей. В Минфине уверяли, что на ценах и доступности топлива изменения не скажутся.

Замминистра финансов России Алексей Сазанов сказал следующее: «В случае с корректировкой демпфера также нельзя говорить об увеличении налоговой нагрузки — это лишь донастройка, исходя из реальной экономической ситуации в секторе нефтепереработки».

Тем не менее стоимость топлива на СПбМТСБ за последние полгода выросла примерно на 80 процентов, а по сравнению с прошлым годом — на треть. Например, стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу европейской части России вплотную подошла к уровню 71 тысяча рублей за тонну, что в переводе на литры означает 53,2 рубля.

Такой уровень делает нерентабельной работу независимых АЗС, не связанных с крупными нефтяными компаниями. При этом в случае повышения розничных цен можно столкнуться с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая следит за стабильностью стоимости топлива внутри России.

Как решают проблему

В правительстве признают, что дисбаланс биржевых и розничных цен не может сохраняться продолжительное время, поэтому ищут способы обуздать оптовые цены. Одним из них может стать введение лицензий на экспорт нефтепродуктов, который позволит справиться с серым импортом топлива, что увеличит предложение на бирже. По данным СМИ, Минэнерго уже создает список компаний, очищенных от обвинений в сером экспорте.

Однако сообщения о готовящемся ужесточении контроля пока не влияют на ситуацию. В связи с этим российские перевозчики попросили премьера Михаила Мишустина ограничить цены на дизельное топливо на уровне 60 рублей за литр. В ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» утверждают, что в ряде регионов на заправках уже просят 68-70 рублей за литр, что может сказаться на ценах.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сказал следующее: «Руководство страны ставит задачу не допустить роста цен на товары первой необходимости — но как ее выполнить в нынешних условиях, если в стоимости каждого товара заложены расходы на топливо и логистику? Поэтому меры государственного регулирования сегодня представляются целесообразными».

В свою очередь, президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов подчеркивает, что административная фиксация стоимости топлива приведет к закрытию заправок, ведь работать себе в убыток владельцы АЗС не станут. Таким образом, дефицит бензина и дизельного топлива только возрастет.

По оценке Митраховича, исправить ситуацию могла бы отмена пересмотра демпферного механизма, что позволило бы повысить рентабельность продажи бензина внутри страны и сократить поставки за рубеж. Однако эксперт не ожидает, что власти пойдут на отказ от бюджетной экономии, которая уже включена в финансовые планы на год.