Минобороны России сообщило об ударе по «центру принятия решений» ВСУ

CentralAsia (CA) - Российские войска нанесли групповой удар по «центру принятия решений Вооруженных сил Украины», сообщило Минобороны России. Где расположен этот центр, не указано.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — заявляется в сводке министерства.

В районе села Зеленый Гай в Николаевской области уничтожен пункт управления ВСУ, а также радиолокационная станция и две пусковых установки ЗРК С-300ПС, утверждают в ведомстве. Там добавляют, что четыре склада боеприпасов ВСУ уничтожены в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Донецкой народной республике.

На купянском направлении российские штурмовые отряды Западной группировки войск «продолжили успешное ведение наступательных действий», утверждается в сообщении Минобороны. Там также говорится, что в Луганской народной республике и Харьковской области отражены пять атак ВСУ. Всего на этом направлении за сутки уничтожены до 50 украинских военных, две БМП, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777.

Пять атак украинских сил также отражены на запорожском направлении, заявляет Минобороны. ВСУ потеряли там свыше 110 военных, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab, а также четыре системы М777, утверждается в сводке.