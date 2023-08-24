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Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил украинского лидера Владимира Зеленского, передает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидер Казахстана поздравил украинский народ с Днем независимости», - говорится в сообщении.

День независимости Украины (День незалежності України), установленный в 1992 году постановлением Верховной Рады, отмечается в стране ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости Украины». Это событие и считают датой образования украинского государства в современном виде.

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