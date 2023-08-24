Зеленский: Украина не имеет отношения к смерти Пригожина

Одна из последних фотографий Пригожина

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к авиакатастрофе в Тверской области, в которой, вероятно, погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Все знают, кто имеет к этому отношение», — сказал Зеленский журналистам в Киеве.

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех 10 погибших. Росавиация публиковала списки пассажиров самолетов, среди них были господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Официально их смерть пока не подтвердили.