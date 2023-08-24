Путин высказался о возможной смерти Пригожина

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин высказался о возможной смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Путин выразил соболезнование семьям всех погибших в авиакатастрофе самолета Embraer Legacy.

Он отметил, что, по предварительным данным, в списке погибших числятся сотрудники ЧВК «Вагнер».

«Хотел бы отметить, что эти люди [«Вагнер»], которые внесли весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем.

Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяца. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, но и за границей, в Африке в частности», - заявил Путин.

Он сказал, что, по его данным, в день авиакатастрофы Пригожин вернулся из Африки, встречался в России с официальными лицами.

«Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они уже начали предварительное расследование этого происшествия, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений. Сейчас проводят технические экспертизы, на это нужно какое-то время», - добавил Путин.

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112». в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer.

В июне 2023 года он запомнился своим мятежом, который внезапно завершил.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако, когда до Москвы осталось 200 км, по его словам, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не было прекращено.

Позднее Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь.