Japan Airlines запустила свой первый чартерный рейс между Токио и Улан-Батором

CentralAsia (MNG) - 24 августа компания Japan Airlines (JAL) совершила свой первый чартерный рейс между Токио и Улан-Батором и приземлилась в международном аэропорту Чингисхан.

В связи с объявлением правительством Монголии 2023-2025 годов «Годом посещения Монголии» со странами заключаются соглашения об увеличении частоты полетов и открытии новых маршрутов и прямых рейсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения