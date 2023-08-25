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Japan Airlines запустила свой первый чартерный рейс между Токио и Улан-Батором

CentralAsia (MNG) -  24 августа компания Japan Airlines (JAL) совершила свой первый чартерный рейс между Токио и Улан-Батором и приземлилась в международном аэропорту Чингисхан.

В связи с объявлением правительством Монголии 2023-2025 годов «Годом посещения Монголии» со странами заключаются соглашения об увеличении частоты полетов и открытии новых маршрутов и прямых рейсов.

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