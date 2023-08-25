Проект «Цифровая среда русского языка в Монголии» успешно реализован

CentralAsia (MNG) - В Уральском федеральном университете подвели итоги проекта «Цифровая среда русского языка в Монголии». На протяжении двух недель преподаватели русского языка из Монголии под руководством старших преподавателей кафедры иностранных языков и образовательных технологий УрФУ занимались разработкой электронного образовательного курса по русскому языку как иностранному. Курс создан на основе подхода action-oriented в рамках коммуникативной методики обучения. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщило Россотрудничество.

В разработке курса, который сделает доступнее высшее образование, принимал участие 21 педагог русского языка из Монголии. Они посетили культурные и исторические места города для более глубокого погружения в языковую среду — музеи, мужской монастырь «Ганина Яма», Театр эстрады, Международный фестиваль университетского спорта, в рамках которого проходили спортивные соревнования с участием монгольских студентов, а также стали участниками празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга.

«Уже на протяжении многих лет мы реализуем проекты, способствующие развитию народной дипломатии, продвижению русского языка в молодежной среде в Монголии и повышению уровня знаний по русскому языку у монгольской молодежи, поступающей в российские вузы, — отметил на торжественной встрече с монгольскими преподавателями ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Вместе с предприятиями и организациями Монголии реализовано множество уникальных проектов, в том числе при поддержке Фонда президентских грантов России. Университет и Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ на протяжении нескольких лет выступают партнерами Свердловского регионального фонда поддержки молодежных инициатив при реализации востребованных временем инициатив».

Виктор Кокшаров пожелал монгольским преподавателям удачи в защите проекта, который им предстоит в самое ближайшее время внедрить в свою профессиональную деятельность. Кроме того, он поблагодарил выпускника вуза, президента Монгольской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Цэвээния Магсара, а также постоянного партнера проекта АО «Уралгипромез» и его руководителя Ивана Яковлева за совместную реализацию проекта.

На сегодняшний день в УрФУ обучается 39 монгольских студентов по направлениям «Металлургия», «Международные отношения», «Информационные системы и технологии», «Строительство», «Проектирование технологических машин и комплексов» и «Медицинская биохимия». С сентября начнется обучение для группы из 10 человек в институте новых материалов и технологий УрФУ по направлению «Металлургия» по специализации «Металлургия цветных металлов».

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