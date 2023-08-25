Представители AmCham Mongolia принимают участие во втором «Форуме цифровой экономики 2»

CentralAsia (MNG) - Представители AmCham Монголии в настоящее время принимают участие во втором «Форуме цифровой экономики 2», организованном USAID, DAI, DCCP и Mango Tango Asia вместе с AmCham Cambodia, AMCHAM Myanmar, AmCham Indonesia, Американской бизнес-ассоциацией Лаоса и партнерскими организациями для обсуждения Новые технологии и их влияние на частный сектор в политике и регулировании в Сиемреапе, Камбоджа.

Вторая итерация посвящена политике аналогичных стран и тематическим исследованиям по расширению цифрового экономического ландшафта и некоторым ситуациям, которые он представляет. Замечательное развитие технологий сигнализирует правительствам и частному сектору во всем мире о необходимости быстрой реакции, чтобы использовать экономический рост и избежать потенциальных отставаний.

Первый день форума завершился тем, что наши представители вышли на сцену во время панельной дискуссии: «Взаимодействие в сфере политики: взгляд Деловой палаты: Индонезия, Монголия и Мьянма».

Мероприятие продолжается и сегодня, с новыми идеями и сессиями, включая «Опыт Монголии в цифровой трансформации», представленный г-жой Уянга Хурэлбаатар, директор отдела технологий и цифровых решений Barloworld Mongolia.

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