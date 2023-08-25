Монголия и Китай увеличат товарооборот до $20 млрд

CentralAsia (MNG) - Монголия и Китай продолжают совместную работу по развитию приграничных портов и увеличению товарооборота. Так, 21 августа в китайском городе Хух-хото автономного района Внутренняя Монголия состоялось уже пятое заседание Монголо-Китайской комиссии по сотрудничеству в области менеджмента в пограничных портах. Стороны обсудили свыше сорока вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время.

В начале встречи председатель Национального комитета по восстановлению пограничных портов Монголии Тулга Буяа отметил, что в рамках программы «Новая политика восстановления» монгольское правительство придает приоритетное значение улучшению пограничных портов для увеличения их пропускной способности, а также созданию свободных экономических зон с опорой на таможенные пункты.

Тулга подчеркнул, что правительство Монголии планирует увеличить внешнеторговый оборот с Китаем до двадцати миллиардов долларов, так как он остается главным импортером монгольских полезных ископаемых.

По итогам заседания стороны договорились о заключении соглашения о сотрудничестве между Национальным комитетом по восстановлению портов Монголии и Национальной администрацией пограничных портов Китая.

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