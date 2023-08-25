Американка вошла в число 15 лучших в самых длинных скачках в мире в Монголии

CentralAsia (MNG) - Американский молочный фермер Джесси Даулинг на прошлой неделе финишировала в монгольском дерби, самых длинных скачках в мире, заняв почетное 13-е место в группе из 44 участников со всего мира.

Джесси Даулинг, 42 года, сказала, что лошади всегда были ее страстью, а Монгольское дерби было личной целью, которую она поставила перед собой. После многих лет тренировок со своими лошадьми она записалась на элитный забег, который начался 2 августа, где она провела 10 дней, катаясь на 29 разных лошадях и преодолев 620 миль по обширным изолированным лугам монгольской степи.

Даулинг сказала, что гонка прошла гладко, потому что она чувствовала себя подготовленной. Она сказала, что самым ярким моментом было знакомство с каждой лошадью, на которой она ехала, и «обнимание» в конце дня.

«Монгольские лошади просто потрясающие, и это, безусловно, лучшая часть поездки в Монголию», — сказала она. «Я не уверена, что слова могут описать ощущение пребывания в открытой степи. Ничто не сравнится с пробежкой 20 километров (12,5 миль) галопом с ветром в лицо на самом уверенном, быстром и трудолюбивом скакуне, которого только можно найти».

Монгольские семьи, живущие вдоль маршрута гонки, открыли свои дома для гонщиков, обеспечив их едой и местом для ночлега каждую ночь. «Семьи невероятно добрые и гостеприимные, поскольку гостеприимство — огромная часть степной культуры», — сказала она.

Вернувшись в штат Мэн в конце месяца, Даулинг сказала, что вернется в рабочий режим и подготовит маслозавод Fuzzy Udder Creamery к Фестивалю сыра в штате Мэн и ярмарке Common Ground Fair.

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