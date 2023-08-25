Сегодня начался «Улан-Баторский пеший фестиваль»

CentralAsia (MNG) - «Улан-Баторский пеший фестиваль» будет проводиться уже пятый год.

В целях содействия туризму столицы и поддержки международной дружбы путем популяризации истории, культуры, образа жизни и природных красот Улан-Батора, в сотрудничестве со Столичным департаментом туризма, Монгольской ассоциацией пеших прогулок и Ассоциацией «Монгол Оллэ», на территориях районов Баянзурх, Налаих и Сухбаатар пройдут 25-27 августа.

В мероприятии примут участие около 150 туристов из США, Тайваня, Чехии, Китая, России, Австралии, Казахстана, Японии и Кореи, а для участия зарегистрировались более 200 туристов из Монголии.

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