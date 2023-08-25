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Столица Монголии подала заявку на выпуск облигаций на ₮500 млрд

CentralAsia (MNG) -  Улан-Батор подал заявку на выпуск облигаций в Комитет финансового регулирования и Монгольскую фондовую биржу с целью сбора средств для решения экономических и социальных проблем Улан-Батора.

В соответствии с Законом о правовом статусе столицы Улан-Батора, Законом об управлении долгом, Законом о бюджете и другими законами и постановлениями, город Улан-Батор планирует разместить облигации на сумму до 500 миллиардов тугриков.

Средства, собранные за счет выпуска облигаций, будут использованы для финансирования стратегических проектов и мер, таких как децентрализация столицы, уменьшение заторов, расширение сети автомагистралей и дорожных объектов, а также улучшение доступа к школам и детским садам. Эта облигация будет направлена ​​на улучшение качества жизни граждан и создание комфортных условий проживания.

Андеррайтером облигаций Улан-Батора является лидер в отрасли АО «БиДиСЕК ҮЦК». Компания работает непрерывно в течение 32 лет и является опытной и профессиональной организацией, которая работала инвестиционным консультантом и ведущим андеррайтером в таких крупных проектах, как корпоративные облигации с самой высокой стоимостью в Монголии.

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