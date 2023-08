В Улан-Баторе состоится мероприятие «Веганский Фестиваль-2023»

CentralAsia (MNG) - «Веганский фестиваль-2023» будет организован Монгольской ассоциацией органических зеленых продуктов питания 26 и 27 числа этого месяца в парке имени Явуухулана Бэгз.

Мероприятие проводится уже второй год. Фестиваль этого года уникален тем, что он отмечается под лозунгом «Веганство – это решение» одновременно со Всемирным днем с видовой дискриминацией (World Day for the End of Speciesism), который отмечается во всем мире 26 августа. Подразумевается, что один биологический вид не должен подавлять другие.

Видовая дискриминация (speciesism, specieism), видовое превосходство, видоцентризм, видизм — ущемление интересов или прав одного биологического вида другим, основанное на убеждении в собственном превосходстве. Понятие и соответствующая философская концепция возникли и были развиты в работах философов Ричарда Райдераruen и Питера Сингера. В соответствии с этой концепцией современное человеческое общество осуществляет такую дискриминацию в отношении животных и растений. В соответствии с этой философией, презумпция человеческого превосходства над другими видами неоправдана.

