Монголия начала выпускать кашемировых sneakers для эко-модных покупателей мира

CentralAsia (MNG) - Монгольский бренд Gobi сломал стереотип, что из кашемира шьют только свитера, пуловеры, шарфы и валенки.

АО «Говь» запустило новый продукт под названием сashmere sneakers и начало продавать его на рынке Монголии, а в ближайшее время собирается вывести его на мировой рынок.

Преимущество сashmere sneakers («кашемировых кроссовок») в том, что они обеспечивают полный воздухообмен, и их можно охарактеризовать как «дышащую обувь».

АО «Говь» подчеркнуло, что намерено запустить свою новую продуктовую кампанию с концепцией Better for feet, Better for nature («Лучше для ног, лучше для природы»).

«Кашемировые кроссовки» бесполые, подходят как мужчинам, так и женщинам. Кроме того, команда дизайнеров АО «Говь» подчеркивает, что это может быть выбор, подходящий для любого шага жизни.

АО «Говь» стремится показать миру, что из монгольского кашемира можно производить разнообразные инновационные продукты. На монгольском рынке АО «Говь» начало продавать свои сashmere sneakers в магазинах «Говь» с 21 августа, т.е. вчера. Они будут представлен на международном рынке 23 августа. Таким образом, с 1 сентября они будут продаваться на зарубежных рынках, а именно в Северной Америке, Европе и Азии.

Преимущества сashmere sneakers:

В подошве использована «Green eva» — экологически чистый каучук и сахарный тростник, а шнурки изготовлены из 100% хлопка.

Кроме того, чтобы не наносить вред окружающей среде, отверстия скоб были решены с помощью вышивки вместо традиционных металлических пряжек.

Стелька сashmere sneakers изготовлена ​​из эко-материала, содержащего 15 % переработанных озерных водорослей. Он не только помогает защитить окружающую среду, но также обладает преимуществом поглощения влаги.

