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Трамп, обвиняемый во вмешательстве в выборы, сдался властям. Вот его фотография, сделанная в тюрьме для полицейской картотеки
// Офис шерифа округа Фултон

CentralAsia (CA) -  Дональд Трамп сдается в Атланте по четвертому уголовному делу, возбужденному против экс-президента в этом году, пишет CNN.

В апреле Трамп был задержан в Нью-Йорке по государственным обвинениям, связанным со схемой отмывания денег. В июне он сдался в федеральном суде Майами, чтобы предстать перед судом по обвинению в расследовании специальным адвокатом Джеком Смитом неправильного обращения с секретными документами. А ранее в этом месяце Трамп был помещен под арест в Вашингтоне, округ Колумбия, и привлечен к ответственности по обвинениям, выдвинутым Смитом в ходе его расследования попыток отменить выборы 2020 года.

Все эти дела могут быть рассмотрены в следующем году в то же время, когда Трамп будет баллотироваться на пост президента.

Трампу предъявлены обвинения по 13 пунктам в Джорджии.

Трамп ложно заявил о победе после выборов 2020 года, а затем попытался отменить результаты в Джорджии и других штатах.

Трамп провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.

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