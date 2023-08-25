Кадыров о Пригожине: Он был важной персоной госмасштаба, но в последнее время либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране

// Телеграм-канал Кадырова

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

По его словам, он с ним давно и долго дружил.

«С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство. Он приезжал в Грозный по первому же моему приглашению, хотя был старше меня. С ним можно было обсудить любую тему и проблему. Всегда был готов помочь и действительно помогал от души. Мы так же содействовали ему в некоторых вопросах по Ливии и Африке. Нас многое связывало. В один из визитов он вручил мне золотую медаль «Вагнера» «За особые заслуги». Этот момент вы видите на фото», - написал он.

Пригожин, по его словам, был важной персоной государственного масштаба, но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране.

«Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас.

Несомненно, он внёс большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», - написал Кадыров.

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112». в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer.

В июне 2023 года он запомнился своим мятежом, который внезапно завершил.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако, когда до Москвы осталось 200 км, по его словам, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не было прекращено.

Позднее Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь.