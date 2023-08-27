Экстремальная жара: Июнь 2023 года стал самым теплым июнем с 1850 года, а первые 3 недели июля — самыми жаркими за всю историю

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CentralAsia (CA) - Первые три недели июля 2023 года на сегодняшний день были самым жарким трехнедельным периодом в мире. В летние месяцы 2023 года вдвое больше людей в Германии подвергались воздействию ежедневных температур в 35 градусов и выше, чем в среднем за период с 1980 по 1999 год, говорится в исследовании, опубликованном недавно Технологическим институтом Карлсруэ (KIT).

Исследователи из Центра управления стихийными бедствиями и технологий снижения рисков KIT (CEDIM) сообщают, что воздействие жары на европейское население было самым высоким в Италии.

Аномалия температуры поверхности океана 31 июля 2023 года (базовый период с 1985 по 2012 год; данные NOAA/Coral Reef Watch). // Бернхард Мюр, CEDIM/KIT.

Летом 2023 года несколько жарких периодов различной продолжительности и интенсивности произошли частично одновременно в разных регионах северного полушария. В своей работе исследователи целевой группы по судебно-медицинскому анализу стихийных бедствий (FDA) CEDIM из KIT проанализировали достигнутые рекордные температуры и воздействие жары на население.

Температура поверхности океана в июне 2023 года была такой высокой, как никогда прежде с момента начала наблюдений

В некоторых регионах были значительно превышены предыдущие рекордные температуры за все время, в других районах были зафиксированы новые дневные или месячные рекорды. В июне 2023 года средние глобальные температуры поверхности океана были такими высокими, как никогда прежде. Что касается поверхности Земли, включая сушу, июнь 2023 года стал самым теплым июнем с 1850 года. В глобальном масштабе первые три недели июля 2023 года были самым жарким трехнедельным периодом за всю историю. Дневной рекорд — глобальная температура поверхности земли в 17,08 градуса по Цельсию — был достигнут 6 июля, за ним последовали 5 и 7 июля по 17,07 градуса по Цельсию каждое. В июле 2023 года экстремальные температуры и новые страновые рекорды — официальное подтверждение Всемирной метеорологической организацией (ВМО) все еще ожидается — были достигнуты в странах Средиземноморья, включая Северную Африку и Ближний Восток. О рекордных температурах также сообщили США, Канада и Китай.

«Для того чтобы большая температурная аномалия развивалась в течение длительного времени, требуется долговременная и необычно крупномасштабная схема течения», - говорит доктор Андреас Шефер из целевой группы FDA в CEDIM. Распределение давления в средней тропосфере на высоте около 5,5 километров играет важную роль, поскольку оно влияет на верхний поток воздуха и связанный с ним перенос воздушных масс.

«В июле 2023 года в регионах, пострадавших от высоких температур, преобладали чрезвычайно устойчивые зоны высокого давления. Здесь нисходящие воздушные массы внесли значительный вклад в потепление и локальное развитие волны жары», - говорит Шефер.

Исследователи также изучили воздействие жары на население. В Германии около 7 млн человек ежедневно подвергались воздействию максимальных температур, превышающих 25 градусов по Цельсию. Это было примерно на 40% больше, чем в среднем за период с 1980 по 1999 год. Число людей, ежедневно подвергающихся воздействию температур в 35 градусов по Цельсию и выше, даже удвоилось и составило около 206 000 человек. По сравнению с предыдущими десятилетиями воздействие жары в летние месяцы также было значительно выше в Италии, Греции, Испании, США, Китае и Индии.

Италия достигла рекордной температуры — более 40 градусов по Цельсию

В Европе Италия на сегодняшний день пострадала от самой сильной жары. Здесь были измерены новые рекордные температуры — более 40 градусов по Цельсию. В то время как с 1980 по 1999 год только 4000 человек в день подвергались воздействию таких высоких температур, в 2023 году это число увеличилось до более чем 127 тыс. Чтобы противодействовать негативному воздействию высокой температуры на здоровье человека, государственные учреждения приняли планы действий и внедрили различные стратегии адаптации, включая установку общественных колодцев и систем раздачи воды. В Германии такие системы в основном можно найти в городских поселениях.