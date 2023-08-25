Ночью над территорией Калужской области сбита ракета, - Минобороны России

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Сегодня ночью пресечена попытка осуществить атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, пишет пресс-служба Министерства обороны России.

Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.

Также средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Крыма 9 БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, пишет Минобороны РФ.