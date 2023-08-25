экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ночью над территорией Калужской области сбита ракета, - Минобороны России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Сегодня ночью пресечена попытка осуществить атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, пишет пресс-служба Министерства обороны России.

Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.

Также средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Крыма 9 БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, пишет Минобороны РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com