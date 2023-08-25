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Ночью российские силы нанесли удар ракетами из акваторий Черного и Азовского морей, - ВСУ

CentralAsia (CA) -  Ночью 25 августа 2023 года российские силы нанесли удар ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей, пишет пресс-служба Вооружённых сил Украины.

В направлении южных областей с самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля из Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа «шахед» с направления Приморско-Ахтарск.

Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области.

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