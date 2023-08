Путин в своей речи изобразил Пригожина своим верным подчиненным вплоть до его смерти, несмотря на его мятеж, - ISW

CentralAsia (CA) - «24 августа Путин произнес краткую хвалебную речь де-факто в адрес Пригожина и, как сообщается, умершего руководства «Вагнера» и изобразил Пригожина своим верным подчиненным вплоть до его смерти, несмотря на вооруженный мятеж», - пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своем анализе по состоянию на 19:50 по восточному времени 24 августа 2023 года.

Путин охарактеризовал Пригожина как человека с «трудной судьбой», в которой он допустил «серьезные ошибки», и Путин отметил, что он знал Пригожина с начала 1990-х годов. Путин, в частности, заявил, что Пригожин «добился необходимых результатов как для себя, так и для того, о чем я [Путин] его просил – для общего дела, как в эти последние месяцы», пишет институт.

«Комментарий Путина подразумевает, что Пригожин выполнял приказы Путина в последнее время и на протяжении всего их знакомства, и, что примечательно, воздерживается от предположений о том, что Пригожин когда-либо предавал Путина, но тонко указывает на то, что лояльности Пригожина на протяжении многих лет было недостаточно, чтобы компенсировать «серьезную ошибку», заключавшуюся в организации восстания против российского военного руководства.

Речь Путина во многом подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что Пригожин не намеревался свергать Путина во время своего восстания 24 июня и вместо этого считал себя лояльным Путину, стремясь заставить Путина уволить российское военное руководство, как он того требовал. Российский инсайдерский источник, ссылаясь на неназванного человека, который знал Пригожина, утверждал, что Пригожин был уверен, что Путин простит его. Пригожин, вероятно, недооценил, насколько серьезно его бунт лично унизил Путина.

Пригожин также, по-видимому, переоценил ценность своей собственной лояльности Путину. Путин придает большое значение лояльности и часто вознаграждал лояльных российских чиновников и военачальников, даже когда они терпели неудачу. Мятеж Пригожина был актом значительного неподчинения, несмотря на его заявление о том, что он восстал из лояльности к России. Таким образом, заявление Путина было предупреждением для тех, кто в настоящее время лоялен Путину, о том, что некоторые ошибки слишком серьезны, чтобы лояльность могла их преодолеть», - пишет ISW.

Также институт пишет, что ЧВК «Вагнера», вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после событий.

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112». в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer.

В июне 2023 года он запомнился своим мятежом, который внезапно завершил.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако, когда до Москвы осталось 200 км, по его словам, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не было прекращено.

Позднее Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь.