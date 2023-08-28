В Китае нашли древнюю систему водопроводных труб. Люди эпохи неолита были способны на сложные инженерные подвиги, не нуждаясь в централизованной госвласти, - ученые

// Яньпэн Цао

CentralAsia (CA) - Система древних керамических водопроводных труб, старейшая из когда-либо обнаруженных в Китае, показывает, что люди эпохи неолита были способны на сложные инженерные подвиги без необходимости в централизованной государственной власти, говорится в новом исследовании ученых Калифорнийского университета.

На снимке запечатлен фрагмент керамической водопроводной трубы, раскопанный в Пинлян-Тай, который в настоящее время выставлен в Институте культурных реликвий и археологии провинции Хэнань в Хуайяне.

Археологическая группа описывает сеть керамических водопроводных труб и дренажных канав на китайской обнесенной стеной территории Пинлян-Тай, датируемую 4000 годами до времени, известного как период Луншань. Сеть демонстрирует сотрудничество между общинами в строительстве и обслуживании дренажной системы, хотя никаких свидетельств централизованной власти нет.

Доктор Ицзе Чжуан (Институт археологии Калифорнийского университета), старший автор и корреспондент статьи, сказал: «Открытие этой сети керамических водопроводов примечательно, потому что жители Пинлян-тая смогли построить и поддерживать эту передовую систему управления водными ресурсами с помощью инструментов каменного века и без организации центральной структуры власти. Эта система потребовала бы значительного уровня планирования и координации в масштабах всего сообщества, и все это было сделано сообща».

Керамические водопроводные трубы образуют дренажную систему, которая является старейшей целостной системой, когда-либо обнаруженной в Китае. Водопроводные трубы, выполненные путем соединения отдельных сегментов, проходят вдоль дорог и стен для отвода дождевой воды и демонстрируют продвинутый уровень централизованного планирования на стоянке эпохи неолита.

Что удивляет исследователей, так это то, что в поселении Пинлян-тай практически нет признаков социальной иерархии. Его дома были одинаково маленькими и не проявляли никаких признаков социального расслоения или значительного неравенства среди населения. Раскопки на городском кладбище также не обнаружили никаких свидетельств социальной иерархии в захоронениях, что заметно отличается от раскопок в других близлежащих городах той же эпохи.

Но, несмотря на очевидное отсутствие централизованной власти, население города объединилось и предприняло тщательную координацию, необходимую для производства керамических труб, планирования их расположения, установки и технического обслуживания — проект, который, вероятно, потребовал больших усилий от большей части сообщества.

Уровень сложности, связанный с этими трубами, опровергает более раннее понимание в области археологии, согласно которому только централизованная государственная власть с правящей элитой смогла бы собрать организацию и ресурсы для построения сложной системы управления водными ресурсами. В то время как другие древние общества с развитыми системами водоснабжения, как правило, имели более сильное, централизованное управление или даже деспотизм, Пинлян-тай демонстрирует, что это не всегда было необходимо, и более эгалитарные и общинные общества также были способны на такого рода инженерные подвиги.

Соавтор исследования, доктор Хай Чжан из Пекинского университета сказал: «Пинлян-Тай — необыкновенное место. Сеть водопроводных труб демонстрирует продвинутое понимание инженерии и гидрологии, которое ранее считалось возможным только в более иерархичных обществах».

Пинлянтай расположен на территории нынешнего района Хуайян города Чжоукоу в центральном Китае. Во времена неолита в городе проживало около 500 человек, он был окружен защитными земляными стенами и рвом. Расположенный в верховьях реки Хуай на обширной равнине Хуанхуайхай, климат этого района 4000 лет назад был отмечен большими сезонными климатическими сдвигами, когда летние муссоны обычно ежемесячно выпадали на регион до полуметра осадков.

Борьба с этими наводнениями была важна для предотвращения затопления населенных пунктов региона паводковыми водами. Чтобы помочь уменьшить избыток дождевой воды в сезон дождей, жители Пинлян-тая построили и эксплуатировали двухуровневую дренажную систему, которая не была похожа ни на одну другую, виденную в то время. Они построили простые, но скоординированные линии дренажных канав, которые проходили параллельно рядам их домов, чтобы отводить воду из жилого района к ряду керамических водопроводных труб, которые отводили воду в окружающий ров и подальше от деревни.

Эти керамические водопроводные трубы представляли собой передовой уровень технологии для того времени. Несмотря на некоторое разнообразие в отделке и стилях, каждый сегмент трубы был примерно 20-30 сантиметров в диаметре и примерно 30-40 сантиметров в длину. Многочисленные сегменты были вставлены друг в друга для транспортировки воды на большие расстояния.

Ученые не могут сказать конкретно, как жители Пинлян-тая организовали и разделили между собой труд по строительству и обслуживанию такого рода инфраструктуры. Такого рода общественная координация также была бы необходима для строительства земляных стен и рва, окружающих деревню.

Дренажная система Пинлян-Тай уникальна по сравнению с другими системами водоснабжения в мире того времени. Его назначение для отвода дождевой и паводковой воды во время муссонов отличается от других неолитических систем в мире, многие из которых использовались для отвода канализационных вод или других целей.