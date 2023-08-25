Алмас Айдаров освобожден от должности замминистра иностранных дел Казахстана

CentralAsia (KZ) - Айдаров Алмас Айдарович освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

Алмас Айдаров родился 25 октября в 1983 году, в Жамбылской области. В 2004 году окончил Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби, специалист по международным экономическим отношениям. В 2009 году окончил магистратуру Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Карьера

2004-2006 годы - специалист по внутреннему аудиту, инженер по инвестициям РГП «Актауский международный морской торговый порт».

2006 год - ведущий специалист департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2006-2009 годы - эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента РК.

2009-2012 годы - эксперт протокола президента РК.

2012-2014 годы - управляющий директор ТОО «ОХК Инжиниринг».

2014-2017 годы - заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest», управляющий директор - член правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

2017-2020 годы - заместитель акима Карагандинской области по вопросам промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций.

С февраля 2020 года распоряжением Касым-Жомарта Токаева был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Советника I класса.

Награжден орденом «Құрмет».

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