Токаев освободил Аскара Бейсенбаева от должности посла Казахстана в Беларуси

CentralAsia (KZ) - Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей посла Казахстана в Беларуси, постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству.

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет Акорда.

Аскар Бейсенбаев окончил Алматинский филиал Джамбульского технологического института легкой и пищевой промышленности по специальности «Инженер-технолог» в 1983 году.

В 2004 году окончил Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет по специальности «юрист».

Карьера

С 1983 по 1998 годы - осуществлял административно-хозяйственную деятельность в Республике Казахстан.

С 1998 по 2001 годы - аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

С 2001 по 2004 годы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IІ созыва.

С 2004 по 2007 годы - депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан ІІІ созыва.

С 2007 по 2008 годы - депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан ІV созыва, Член Комитета по аграрным вопросам;

С 29 апреля 2008 года по август 2008 года - руководитель Представительства президента в парламенте Республики Казахстан.

С 2013 по 2019 годы — депутат Сената парламента Республики Казахстан;

С 2013 по 2016 годы — заместитель председателя Сената парламента Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената парламента Республики Казахстан.

С 12 августа 2019 года — посол Республики Казахстан в Республике Беларусь.

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