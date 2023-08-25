Токаев назначил нового посла Казахстана в Беларуси

CentralAsia (KZ) - Байжанов Ерлан Сапарович назначен послом Казахстана в Беларуси, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, сообщает Акорда.
Другим указом президента Касым-Жомарта Токаева он освобожден от должностей посла Казахстана во Вьетнаме, посла РК в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Также Тумыш Канат Кобыландыулы назначен послом РК во Вьетнаме, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК.
Другими распоряжениями президента Казахстана:
- Бакаев Алибек Асетович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан;
- Нурбаева Назира Нуртулеуовна назначена заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам
Родился 8 октября 1962 года в Алматы, Казахстан.
В 1985 году окончил Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова, по образованию журналист. Кандидат филологических наук (по специальности журналистика).
Карьеру начал в 1985 году с должности редактора союзной информации для заграницы КазТАГ. Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова, которую окончил в 1988 году.
Карьера
С 1989 по 1991 годы работал старшим преподавателем КазГУ им. С.Кирова, парламентским обозревателем, заведующий отделом редакции газеты «Советы Казахстана», с 1991 по 1996 годы работал в частном секторе.
1996-1997 – Первый секретарь, заведующий отделом информации и прессы МИД Казахстана.
1997-2004 – Заведующий сектором, заместитель руководителя Пресс-службы Президента Казахстана.
2004-2005 – Советник, Советник-Посланник Посольства Казахстана в России, Полномочный представитель РК при ОДКБ (по совместительству).
2005-2006 – Первый вице-министр культуры, информации и спорта РК.
2006-2007 – Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК.
С 2007 по 2008 годы являлся Пресс-секретарем Президента Казахстана.
2008-2010 - Председатель Правления АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа».
2011 – Управляющий директор ФНБ «Самрук-Казына».
2011–2013 - Генеральный директор холдинга «НУР-Медиа»,
2014 - Советник Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей РК.
2014-2019 – Cоветник-Посланник Посольства Казахстана в России.
18 мая 2019 года Указом Президента РК назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана во Вьетнаме.
21 декабря 2019 года Указом Президента РКназначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.