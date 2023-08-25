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Токаев назначил нового посла Казахстана в Беларуси
Байжанов Ерлан
Байжанов Ерлан
Предыстория: Токаев освободил Аскара Бейсенбаева от должности посла Казахстана в Беларуси

CentralAsia (KZ) -  Байжанов Ерлан Сапарович назначен послом Казахстана в Беларуси, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, сообщает Акорда.

Другим указом президента Касым-Жомарта Токаева он освобожден от должностей посла Казахстана во Вьетнаме, посла РК в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Также Тумыш Канат Кобыландыулы назначен послом РК во Вьетнаме, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК.

Другими распоряжениями президента Казахстана:

- Бакаев Алибек Асетович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан;

- Нурбаева Назира Нуртулеуовна назначена заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Биография Ерлана Байжанова

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам

Родился 8 октября 1962 года в Алматы, Казахстан.

В 1985 году окончил Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова, по образованию журналист. Кандидат филологических наук (по специальности журналистика).

Карьеру начал в 1985 году с должности редактора союзной информации для заграницы КазТАГ. Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова, которую окончил в 1988 году.

Карьера

С 1989 по 1991 годы работал старшим преподавателем КазГУ им. С.Кирова, парламентским обозревателем, заведующий отделом редакции газеты «Советы Казахстана», с 1991 по 1996 годы работал в частном секторе.

1996-1997 – Первый секретарь, заведующий отделом информации и прессы МИД Казахстана.

1997-2004 – Заведующий сектором, заместитель руководителя Пресс-службы Президента Казахстана.

2004-2005 – Советник, Советник-Посланник Посольства Казахстана в России, Полномочный представитель РК при ОДКБ (по совместительству).

2005-2006 – Первый вице-министр культуры, информации и спорта РК.

2006-2007 – Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК.

С 2007 по 2008 годы являлся Пресс-секретарем Президента Казахстана.

2008-2010 - Председатель Правления АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа».

2011 – Управляющий директор ФНБ «Самрук-Казына».

2011–2013 - Генеральный директор холдинга «НУР-Медиа»,

2014 - Советник Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей РК.

2014-2019 – Cоветник-Посланник Посольства Казахстана в России.

18 мая 2019 года Указом Президента РК назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана во Вьетнаме.

21 декабря 2019 года Указом Президента РКназначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

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