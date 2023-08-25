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На некоторых улицах Ташкента временно ограничат движение автотранспорта

CentralAsia (UZ) -  3 сентября пройдут международный массовый забег Yangi nafas посвященный Дню независимости.

В связи с этим на некоторых улицах Ташкента будет временно ограничено движение автотранспорта, пишет пресс-служба горадминистрации.

Так, с 10:00 31 августа до 10:00 3 сентября текущего года:

— от пересечения улицы Афросиаб с проспектом И. Каримова до пересечения с улицей Бешагачч.

С 05:00 до 09:00 3 сентября:

— от пересечения улицы Афросиаб с улицей И.Каримова, вдоль улиц Абдуллы Кадыри, Ойбека и Нукус до Римско-католической церкви.

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