На некоторых улицах Ташкента временно ограничат движение автотранспорта
- Узбекистан, общество
- 16:03, 25 августа 2023
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CentralAsia (UZ) - 3 сентября пройдут международный массовый забег Yangi nafas посвященный Дню независимости.
В связи с этим на некоторых улицах Ташкента будет временно ограничено движение автотранспорта, пишет пресс-служба горадминистрации.
Так, с 10:00 31 августа до 10:00 3 сентября текущего года:
— от пересечения улицы Афросиаб с проспектом И. Каримова до пересечения с улицей Бешагачч.
С 05:00 до 09:00 3 сентября:
— от пересечения улицы Афросиаб с улицей И.Каримова, вдоль улиц Абдуллы Кадыри, Ойбека и Нукус до Римско-католической церкви.
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