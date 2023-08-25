Роскосмос хочет повторить миссию на Луну в 2025-2026 годы

Юрий Борисов встретился с коллективом разработчиков «Луны-25» // Роскосмос

CentralAsia (CA) - Роскосмос хочет повторить миссию на Луну в 2025-2026 годы.

Как сообщают в ведомстве 25 августа, сегодня генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов провёл рабочее совещание в НПО «Лавочкина» — головном разработчике автоматической станции «Луна-25».

Он обсудил с коллективом предприятия и российскими учёными возможные причины незавершённой миссии «Луна-25», а также дальнейшие перспективы российской лунной программы. Перед встречей он осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения миссии.

Юрий Борисов подчеркнул, что незавершённая миссия «Луны-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», - сказал гендиректор Госкорпорации.

Борисов сказал, что российские конструкторы и учёные «горят идеей продолжения лунного проекта».

Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годы.

20 августа Роскосмос заявил о потере станции «Луна-25», сообщив, что, вероятно, она столкнулась с Луной.