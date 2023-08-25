- Азия и мир, политика
- 16:20, 25 августа 2023
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|Предыстория: В Роскосмосе объяснили недавний провал лунной миссии
CentralAsia (CA) - Роскосмос хочет повторить миссию на Луну в 2025-2026 годы.
Как сообщают в ведомстве 25 августа, сегодня генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов провёл рабочее совещание в НПО «Лавочкина» — головном разработчике автоматической станции «Луна-25».
Он обсудил с коллективом предприятия и российскими учёными возможные причины незавершённой миссии «Луна-25», а также дальнейшие перспективы российской лунной программы. Перед встречей он осмотрел стенд, созданный специально для отработки программного обеспечения миссии.
Юрий Борисов подчеркнул, что незавершённая миссия «Луны-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», - сказал гендиректор Госкорпорации.
Борисов сказал, что российские конструкторы и учёные «горят идеей продолжения лунного проекта».
Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годы.
- 20 августа Роскосмос заявил о потере станции «Луна-25», сообщив, что, вероятно, она столкнулась с Луной.