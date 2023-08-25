В Антарктике зафиксировали катастрофическое вымирание пингвинов — погибло до 10 тыс. особей

CentralAsia (CA) - В Антарктике наблюдалось катастрофическое вымирание птенцов императорских пингвинов, при этом, по оценкам, погибло до 10 000 молодых птиц, пишет BBC News.

Морской лед под птенцами растаял и раскололся прежде, чем у них смогли вырасти водонепроницаемые перья, необходимые для плавания в океане.

Птицы, скорее всего, утонули или замерзли насмерть.

Это событие произошло в конце 2022 года на западе континента в районе, выходящем на море Беллинсгаузена.

Доктор Питер Фретуэлл из Британской антарктической службы сказал, что уничтожение было предвестником грядущих событий.

По прогнозам, более 90% колоний императорских пингвинов практически исчезнут к концу столетия, поскольку сезонный морской лед на континенте тает в условиях постоянного потепления в мире.

«Цикл размножения императоров зависит от морского льда; это стабильная платформа, которую они используют для выращивания своих детенышей. Но если этот лед не такой обширный, как должен быть, или распадается быстрее, эти птицы в беде.

Есть надежда: мы можем сократить наши выбросы углекислого газа, которые вызывают потепление. Но если мы этого не сделаем, то поставим этих культовых, красивых птиц на грань вымирания», - сказал он.

Затерянный лед: Остров Смайли обычно рассчитывает произвести на свет около 3000 птенцов

Ученые проследили за пятью колониями в секторе моря Беллинсгаузена — на острове Ротшильда, заливе Верди, острове Смайли, полуострове Брайан и мысе Пфрогнер.

Используя спутники ЕС Sentinel-2, они смогли наблюдать за активностью пингвинов по экскрементам, или гуано, которые они оставляли на льду белого моря.

Взрослые птицы выпрыгивают на морской лед примерно в марте, когда приближается зима в Южном полушарии. Они ухаживают, совокупляются, откладывают яйца, высиживают их, а затем кормят своих птенцов в течение следующих месяцев, пока молодым не придет время прокладывать свой собственный путь в этом мире.

Для успешного размножения платформа из морского льда должна находиться в течение 8-9 месяцев. Обычно это происходит примерно в декабре-январе, когда новые птицы отправляются в океан.

Но исследовательская группа наблюдала, как морской лед под императорскими лежбищами раскололся в ноябре, прежде чем тысячи птенцов успели отрастить гладкие перья, необходимые для плавания.

Сочетание ветров и теплой воды уменьшило ледяной покров в Беллинсгаузене:

В результате четыре колонии потерпели полную неудачу в размножении. Только самый северный участок, на острове Ротшильда, имел некоторый успех.

С 2016 года количество летнего морского льда в Антарктике резко сократилось, а общая площадь замерзшей воды вокруг континента сократилась до новых рекордно низких значений.

Два абсолютных самых низких года пришлись на последние два летних сезона, в 2021/22 и в 2022/23 годах, когда Беллинсгаузен был почти полностью лишен ледяного покрова.

Более того, медленное формирование льдин в последние месяцы означает, что колонии, вероятно, не будут производить птенцов по крайней мере еще год.

Зимняя максимальная протяженность морского льда, обычно достигаемая в сентябре, будет значительно ниже, чем обычно.