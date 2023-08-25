Кремль опроверг причастность к гибели Пригожина

CentralAsia (CA) - Вокруг ситуации с крушением самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, много спекуляций, необходимо дождаться фактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

На просьбу журналиста прокомментировать версию Запада о причастности Кремля к падению самолета Пригожина и о том, что это было убийство, Песков ответил, что «все это ложь».

«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла <...>. Все это ложь абсолютно. Здесь, конечно, освещая эту проблематику, нужно все-таки исключительно основываться на фактах. Их пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера президент сказал, что именно ждет результатов следствия», - подчеркнул он.

В последнее время Путин не встречался с Пригожиным в Кремле.

Представитель Кремля также не смог ответить на вопрос, посетит ли Путин похороны, если гибель Пригожина подтвердится. Он указал на то, что пока неизвестно, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием.

«Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график», - цитирует РБК Пескова.

Снимок с места падения бизнес-джета «Embraer Legacy 600» с регистрационным номером RA-02795, который принадлежал Евгению Пригожину, в Тверской области:

// GREY ZONE

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112». в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer.

В июне 2023 года он запомнился своим мятежом, который внезапно завершил.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако, когда до Москвы осталось 200 км, по его словам, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не было прекращено.

Позднее Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь.