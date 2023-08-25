Лукашенко: Путин не может стоять за покушением на Пригожина

Лукашенко, Путин и Пригожин.

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 августа сказал, что ответственность за происшествие с самолетом Евгения Пригожина сейчас многие пытаются повесить на президента России Владимира Путина.

Но, как цитирует его БЕЛТА, российский лидер здесь абсолютно ни при чем.

«Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси сказал, что Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя.

«Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел, - сказал Александр Лукашенко. - А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите».

Кроме того, Лукашенко ответил на вопрос, останется ли ЧВК в Беларуси: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», - отметил глава государства.

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112». в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося Embraer.

В июне 2023 года он запомнился своим мятежом, который внезапно завершил.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако, когда до Москвы осталось 200 км, по его словам, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят. По данным российских СМИ, уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не было прекращено.

Позднее Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь.