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Между Монголией и Грецией появятся прямые рейсы

CentralAsia (MNG) -  В связи с объявлением 2023-2025 годов «Годом посещения Монголии» 34 страны были освобождены от визовых требований. Один из них – Греция.

В связи с этим 24 августа 2023 года было заключено соглашение между Правительством Монголии и Правительством Республики Греция о воздушном сообщении. Таким образом, можно совершить прямой рейс в Грецию.

Министр автомобильного транспорта и развития Бямбацогт Сандаг провел официальную встречу с министром инфраструктуры и транспорта Республики Греция Христосом Стаикорасом и подписал межправительственное соглашение.

В результате создана правовая база для прямых рейсов в Грецию, о которой говорилось 5 лет назад, и граждане Монголии могут путешествовать в Грецию, а граждане Греции – в Монголию. Новые возможности также открылись для авиационной отрасли, авиакомпаний, туризма и бизнеса.

Стороны договорились сотрудничать в сфере безопасности гражданской авиации, подготовки и практики профессиональных кадров, аэронавигации. Таким образом, Монголия заключила соглашение о воздушном транспорте с 42-й страной.

источник: Middle Asian News

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