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Токаев поручил урегулировать ситуацию на казахско-кыргызской границе

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между странами.

Акорда передает, что также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу.

На кыргызско-казахской границе, на пунктах пропуска «Кен-Булун — Автодорожный» и «Ак-Тилек», уже несколько дней простаивают фуры. Сообщения о скоплении фур начали появляться 21 августа.

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