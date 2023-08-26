Саида Мирзиеева назначена помощником президента Узбекистана. Состав администрации президента

CentralAsia (UZ) - В Администрации президента Узбекистана произошли кадровые изменения.

Соответствующими указами президента Узбекистана Шавката Мирзиеева:

– Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность Помощника Президента Республики Узбекистан;

– Магрупов Азиз Юлдашевич назначен на должность Помощника Президента Республики Узбекистан;

– Гулямов Равшан Аюбович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам экономического развития;

– Султанов Алишер Саидаббасович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам энергетической безопасности;

– Ганиев Шухрат Мадаминович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам аграрного развития;

– Камилов Музаффар Муротович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам межконфессиональных

и межнациональных отношений;

– Мирзаев Гофуржон Ганиевич назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам кадровой политики – директора Агентства развития государственной службы;

– Кадиров Дониёр Бахтиёрович назначен на должность Советника Президента Республики Узбекистан по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов;

– Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность руководителя Департамента информационной политики Администрации Президента Республики Узбекистан;

– Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность руководителя Департамента социального развития Администрации Президента Республики Узбекистан;

– Куранбаев Кахрамон Кучкарович назначен на должность руководителя Департамента молодежной политики Администрации Президента Республики Узбекистан;

– Пайгамов Алишербек Азизович назначен на должность руководителя Департамента внешних связей Администрации Президента Республики Узбекистан;

– Абдурахимов Нодиржон Абдукундузович назначен на должность руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации Президента Республики Узбекистан;

– Кодиров Уткиржон Гайратович назначен на должность руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации Президента Республики Узбекистан;

– Курбанов Улугбек Учкунович назначен на должность руководителя протокола Президента Республики Узбекистан;

– Асадов Шерзод Икромович назначен на должность Пресс-секретаря Президента Республики Узбекистан;

– Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович назначен на должность начальника Контрольной инспекции Администрации Президента Республики Узбекистан.