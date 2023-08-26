Токаев и Рахмон посетили главную мечеть города Астаны. Фото
CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана и Таджикистана, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили главную мечеть города Астаны. Об этом сообщает Акорда.
Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.
Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии.
Эмомали Рахмон прибыл 25 августа в Казахстан с рабочим визитом.
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