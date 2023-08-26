Токаев и Рахмон посетили главную мечеть города Астаны. Фото

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана и Таджикистана, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили главную мечеть города Астаны. Об этом сообщает Акорда.

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии.

Эмомали Рахмон прибыл 25 августа в Казахстан с рабочим визитом.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения