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Токаев и Рахмон посетили главную мечеть города Астаны. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президенты Казахстана и Таджикистана, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили главную мечеть города Астаны. Об этом сообщает Акорда.

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии.

Эмомали Рахмон прибыл 25 августа в Казахстан с рабочим визитом.

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