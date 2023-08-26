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В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 11.58 по местному времени (совпадает с мск) в районе Нурхак.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 километра.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

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