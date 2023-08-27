Guardian узнала о подготовке Западом и Киевом новой стратегии на 2024 год

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в середине августа встретился в «секретном месте» на украинско-польской границе с высокопоставленными военными США и Великобритании, чтобы обсудить перезагрузку военной стратегии Украины и планы на 2024 год, пишет The Guardian.

Издание называет переговоры «необычными»: Залужный повез свою команду на «военный совет», который состоялся почти в 500 км от Киева.

Целью пятичасовой дискуссии была попытка помочь «перезагрузить» военную стратегию Украины, а именно решить, что делать в свете прекращения прогресса украинского контрнаступления, пишет издание. Кроме того, на повестке стоял вопрос о планах боевых действий предстоящей зимой и в 2024 году.

Газета называет особо примечательным тот факт, что на встрече был не только главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, но и адмирал, начальник штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин, которого в настоящее время и в Вашингтоне, и в Киеве признают, по утверждению издания, как все более важного игрока в вопросе поддержки Украины.

О встрече с Каволи и Залужным Радакин сообщал 18 августа. В своем аккаунте в X (бывший Twitter) адмирал тоже говорил, что встреча с главкомом ВСУ и его командой продолжалась пять часов.