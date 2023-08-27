ФИФА временно отстранила главу RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки

CentralAsia (CA) - Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) решил временно отстранить главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.

Ему также запретили контактировать с капитаном женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо и ее окружением.

Отстранение, которое вступит в силу с 26 августа, первоначально рассчитано на 90 дней — до начала дисциплинарного разбирательства в отношении главы RFEF. ФИФА запретила Рубиалесу, а также другим представителям и сотрудникам RFEF пытаться связаться с Дженнифер Эрмосо и ее близкими лично или через третьи лица. «ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению неприкосновенности всех людей, поэтому самым решительным образом осуждает любое противоречащее этому поведение», — говорится в заявлении.

Рубиалес после победы сборной Испании на женском чемпионате мира по футболу прямо во время церемонии награждения поцеловал в губы Эрмосо. «Мне это не понравилось, но что я могла поделать?» — сказала чуть позже футболистка в камеру. После инцидента ФИФА открыла дисциплинарное производство в отношении президента RFEF. Некоторые испанские политики потребовали отставки функционера. Сам Рубиалес заявил, что не собирается покидать свой пост и будет бороться до конца: «Я ошибся, но не уйду в отставку. Все получилось спонтанно, обоюдно и по согласию».